Король Испании заявил о желании Мадрида иметь конструктивные отношения с Россией

Король Испании Филипп VI заявил, что Мадрид хочет иметь конструктивные отношения с Москвой.

«Мы хотим иметь конструктивные отношения с Россией, что позволит нам продвинуться в процессе создания евро-азиатского пространства, основанного на доверии и взаимном уважении», — приводит его слова El Mundo.

Ранее министр иностранных дел Испании Альфонсо Дастис заявил, что группа «русских хакеров» пытается дестабилизировать Евросоюз.

При этом глава Минобороны Испании Мария Долорес де Коспедаль отметила, что власти не имеют данных о возможном «вмешательстве» России в ситуацию с Каталонией.

Также в конце сентября газета El Pais обвинила Россию в каталонском кризисе и расшатывании европейской стабильности.