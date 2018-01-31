Король Испании заявил о желании Мадрида иметь конструктивные отношения с Россией

Короткая ссылка
Король Испании Филипп VI заявил, что Мадрид хочет иметь конструктивные отношения с Москвой.

«Мы хотим иметь конструктивные отношения с Россией, что позволит нам продвинуться в процессе создания евро-азиатского пространства, основанного на доверии и взаимном уважении», — приводит его слова El Mundo.

Ранее министр иностранных дел Испании Альфонсо Дастис заявил, что группа «русских хакеров» пытается дестабилизировать Евросоюз.

При этом глава Минобороны Испании Мария Долорес де Коспедаль отметила, что власти не имеют данных о возможном «вмешательстве» России в ситуацию с Каталонией.

Также в конце сентября газета El Pais обвинила Россию в каталонском кризисе и расшатывании европейской стабильности. 

Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей.
Европа
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru