Возле парламента Каталонии произошли столкновения протестующих с полицией

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Перед парламентом Каталонии произошли столкновения между демонстрантами и полицейскими.

Об этом сообщает El Pais.

Отмечается, что беспорядки начались после того, как митингующим удалось прорвать полицейский кордон и прорваться ко входу в здание парламента.

Уточняется, что по меньшей мере один человек получил лёгкие ранения.

Ранее суд Испании запретил Пучдемону вступить в должность главы Каталонии дистанционно.

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