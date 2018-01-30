Посольство России в Лондоне шутливо ответило на статью The Sun о «рыбе-мутанте» в Иртыше

Посольство России в Лондоне в своём Twitter прокомментировало статью британского таблоида The Sun о «рыбе-мутанте», якобы пойманной в водах Иртыша.

«Неудивительно будет, если завтра кто-нибудь назовёт эту рыбу гибридной угрозой безопасности Великобритании», — пошутили дипломаты.

К своему посту они прикрепили скриншот газетной статьи, в которой рассказывается про рыбака, поймавшего рыбу с рогами.

No surprise if tomorrow someone calls this fish “hybrid threat to UK security” pic.twitter.com/dOFk5kne6J — Russian Embassy, UK (@RussianEmbassy) 30 января 2018 г.

Ранее российское посольство России в Британии ответило на материал The Guardian о расследовании «российского вмешательства» в брексит цитатой Альберта Эйнштейна.