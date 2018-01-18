Посольство в Британии ответило на материал The Guardian о «вмешательстве» цитатой Эйнштейна

Посольство России в Великобритании ответило на новость The Guardian о повторном расследовании «российского вмешательства» в брексит цитатой, которую приписывают Альберту Эйнштейну.

«Безумие — это делать одно и то же и каждый раз надеяться на другой результат», — отмечается в сообщении посольства в Twitter.

"Insanity is doing the same thing over and over again and expecting different results." (Einstein) #ThursdayThoughtspic.twitter.com/3CF5lWIVGI — Russian Embassy, UK (@RussianEmbassy) 18 января 2018 г.

Речь идёт о материале издания, в котором говорится, что Facebook по просьбе британских властей возобновила изучение активности аккаунтов из России во время брексита.

Ранее в российском посольстве прокомментировали статью The Guardian, в которой говорится, что депутат палаты общин Дамиан Коллинс пригрозил ограничительными мерами Facebook и Twitter, если компании будут препятствовать расследованию о якобы вмешательстве России в результаты референдума по брекситу.