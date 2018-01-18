Посольство в Британии ответило на материал The Guardian о «вмешательстве» цитатой Эйнштейна
«Безумие — это делать одно и то же и каждый раз надеяться на другой результат», — отмечается в сообщении посольства в Twitter.
"Insanity is doing the same thing over and over again and expecting different results." (Einstein) #ThursdayThoughtspic.twitter.com/3CF5lWIVGI— Russian Embassy, UK (@RussianEmbassy) 18 января 2018 г.
Речь идёт о материале издания, в котором говорится, что Facebook по просьбе британских властей возобновила изучение активности аккаунтов из России во время брексита.
Ранее в российском посольстве прокомментировали статью The Guardian, в которой говорится, что депутат палаты общин Дамиан Коллинс пригрозил ограничительными мерами Facebook и Twitter, если компании будут препятствовать расследованию о якобы вмешательстве России в результаты референдума по брекситу.