Посольство в Британии ответило на материал The Guardian о «вмешательстве» цитатой Эйнштейна

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Посольство России в Великобритании ответило на новость The Guardian о повторном расследовании «российского вмешательства» в брексит цитатой, которую приписывают Альберту Эйнштейну.

«Безумие — это делать одно и то же и каждый раз надеяться на другой результат», — отмечается в сообщении посольства в Twitter.

Речь идёт о материале издания, в котором говорится, что Facebook по просьбе британских властей возобновила изучение активности аккаунтов из России во время брексита.

Ранее в российском посольстве прокомментировали статью The Guardian, в которой говорится, что депутат палаты общин Дамиан Коллинс пригрозил ограничительными мерами Facebook и Twitter, если компании будут препятствовать расследованию о якобы вмешательстве России в результаты референдума по брекситу.

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