Эксперт назвал Конгресс сирийского нацдиалога в Сочи эффективным

Директор Института стратегического планирования Александр Гусев в беседе с RT рассказал, что открывшийся Конгресс сирийского национального диалога в Сочи может помочь найти верный подход к скорейшему разрешению кризиса в Сирии.

«Сочинский конгресс должен был состояться, потому что это желание не только ведущих стран мира, которые практически договорились по ситуации в Сирии, но и волеизъявление сирийского народа. На этой площадке собираются силы, которые противоборствуют в Сирийской Арабской Республике. И мне кажется, что всё-таки они договорятся. Альтернативы нет. Война надоела уже всем», — сказал он.

Гусев также предположил, что конгресс в Сочи будет более плодотворным, чем женевские переговоры по Сирии.

«Сочинский переговорный процесс — это большой шаг вперёд, потому что, хоть женевский формат себя и не изжил, мы понимаем, что два года тому назад «Женева» фактически провалилась. Основная часть оппозиционных сил, которые воюют против правительственных войск и Башара Асада, не приехала. Что касается Астаны, то ситуация там тоже была достаточно сложная. ... Сочинскую же площадку многие приветствовали. И я думаю, что она будет в большей степени эффективна, чем площадки в Астане и в Женеве», — заключил эксперт.

Ранее в Сочи стартовал Конгресс сирийского национального диалога.