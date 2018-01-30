В Польше с 2014 года демонтировали по меньшей мере 20 памятников советским солдатам

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По меньшей мере 20 памятников советским солдатам демонтировали в Польше с 2014 года. Об этом заявил руководитель представительства Минобороны России по организации и ведению военно-мемориальной работы в Польше Алексей Фомичев.

«Нам известно о двадцати памятниках, которые были демонтированы в Польше, — два в 2014 году, шесть в 2015, семь в 2016 и пять в 2017», — цитирует Фомичева РИА Новости.

Представитель Минобороны отметил: не исключено, что было демонтировано гораздо больше памятников, просто не все случаи стали достоянием общественности.

Ранее сообщалось, что в Польше монумент «Памяти тех, кто воевал за Щецин» отправят на металлолом.

21 октября 2017 года в Польше вступил в силу закон, предусматривающий снос советских памятников.

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