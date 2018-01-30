В Польше с 2014 года демонтировали по меньшей мере 20 памятников советским солдатам
«Нам известно о двадцати памятниках, которые были демонтированы в Польше, — два в 2014 году, шесть в 2015, семь в 2016 и пять в 2017», — цитирует Фомичева РИА Новости.
Представитель Минобороны отметил: не исключено, что было демонтировано гораздо больше памятников, просто не все случаи стали достоянием общественности.
Ранее сообщалось, что в Польше монумент «Памяти тех, кто воевал за Щецин» отправят на металлолом.
21 октября 2017 года в Польше вступил в силу закон, предусматривающий снос советских памятников.