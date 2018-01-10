В Польше советский монумент «Памяти тех, кто воевал за Щецин» отправят на металлолом

Короткая ссылка
В Польше монумент советских времён «Памяти тех, кто воевал за Щецин» будет полностью разобран, а металлические элементы пойдут на металлолом.

Об этом сообщает «Польское радио» со ссылкой на городские власти.

Отмечается, что на памятнике висит каменная доска, а за монументом — металлическая сетка, переплетённая символами коммунизма — серпом и молотом, а также пятиконечными звёздами.

«Памятник исчезнет, он будет разобран. Мы не планируем его переносить в какое-то другое место. Металлические элементы пойдут на металлолом, а остальные части будут утилизированы», — заявила представитель городского управления.

Ранее посол России в Польше Сергей Андреев в интервью RT рассказал, что польские власти ведут пропагандистскую работу по ликвидации советских памятников.

Директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов прокомментировал в разговоре с НСН отношения России и Польши.

Читайте виртуальные журналы RT на русском в Flipboard
Европа
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119