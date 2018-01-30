Клименко назвал публикацию «кремлёвского доклада» США нагнетанием истерии

Советник президента России по интернету Герман Клименко в беседе с RT рассказал, что не переживает по поводу попадания в список, опубликованный Минфином США, где значатся 210 имён высокопоставленных российских чиновников и бизнесменов.

«Появление новых списков — это продолжение нагнетания истерии... Я спокойно к этому отнёсся. Компания очень хорошая собралась. Почти вся администрация президента попала», — сказал он.

Ранее Минфин США опубликовал имена политиков, которые могут подпасть под новые санкции.