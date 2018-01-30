В Совфеде назвали телефонным справочником «кремлёвский доклад» США

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Анна Лушникова
Заместитель председателя комитета Совета Федерации России по международным делам Андрей Климов в разговоре с RT поделился мнением об опубликованном Минфином США в ночь на вторник «кремлёвском докладе».

«Это пока доклад, а не санкция как таковая. Дело пахнет очевидным вмешательством в наши внутренние дела, это попытка повлиять на состав и структуру органов власти в Российской Федерации. Принудить людей с оглядкой на США выполнять свою работу. Но если говорить об ответных действиях, то публиковать какой-то список американцев, которые имеют отношение к деятельности государства, не стоит. Они фактически просто опубликовали телефонный справочник. Могли бы тогда уж опубликовать список всех граждан Российской Федерации», — заявил он.

Климов также напомнил о необходимости создания защитных мер на случай реального применения санкций.

Ранее Минфин США опубликовал имена политиков, которые могут подпасть под новые санкции.

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