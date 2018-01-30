Число погибших в результате падения автобуса в реку в Индии увеличилось до 36
По крайней мере 36 человек погибли в результате падения автобуса в реку в индийском штате Западная Бенгалия.
Об этом сообщает The Times of India со ссылкой на полицию.
Уточняется, что всего автобус перевозил 56 человек.
По данным издания, в момент происшествия водитель говорил по мобильному телефону и даже игнорировал просьбы пассажиров не делать этого.
Ранее сообщалось, что в результате инцидента погибли 10 человек.
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