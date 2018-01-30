Число погибших в результате падения автобуса в реку в Индии увеличилось до 36

Короткая ссылка
По крайней мере 36 человек погибли в результате падения автобуса в реку в индийском штате Западная Бенгалия.

Об этом сообщает The Times of India со ссылкой на полицию.

Уточняется, что всего автобус перевозил 56 человек.

По данным издания, в момент происшествия водитель говорил по мобильному телефону и даже игнорировал просьбы пассажиров не делать этого.

Ранее сообщалось, что в результате инцидента погибли 10 человек.

Читайте виртуальные журналы RT на русском в Flipboard
Азия
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru