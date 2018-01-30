На горнолыжном курорте Австрии вертолёты сняли с подъёмников застрявших туристов

На горнолыжном курорте Крайшберг в Австрии спасателям пришлось использовать вертолёты, чтобы снять со сломанного подъёмника примерно 150 туристов.

Об этом сообщает CTV News.

Отмечается, что в операции было задействовано три вертолёта и несколько групп спасателей.

В результате инцидента никто не пострадал.

Уточняется, что причиной происшествия стали технические проблемы. Характер поломки требовал длительного ремонта, поэтому власти решили эвакуировать всех застрявших на канатной дороге людей.

Ранее более 150 лыжников были эвакуированы после поломки подъёмника во Французских Альпах.