Более 150 лыжников эвакуированы после поломки подъёмника во Французских Альпах

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Около 150 человек, оказавшиеся заблокированными на подъёмнике во Французских Альпах в связи с технической неполадкой, были эвакуированы при помощи вертолётов.

Об этом сообщает BFMTV.

«Эвакуация завершилась», — заявил директор туристического центра горнолыжного курорта Франк Лекутр.

По уточнённым данным, пострадавших в результате инцидента нет.

Ранее сообщалось, что пять человек пострадали из-за неисправности канатной дороги на горнолыжном спуске в американском штате Пенсильвания. 

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