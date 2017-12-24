Более 150 лыжников эвакуированы после поломки подъёмника во Французских Альпах
Около 150 человек, оказавшиеся заблокированными на подъёмнике во Французских Альпах в связи с технической неполадкой, были эвакуированы при помощи вертолётов.
Об этом сообщает BFMTV.
Chamrousse: évacuation de skieurs bloqués dans des télécabines en panne https://t.co/n9dOeYcDv1— BFMTV (@BFMTV) 24 декабря 2017 г.
«Эвакуация завершилась», — заявил директор туристического центра горнолыжного курорта Франк Лекутр.
По уточнённым данным, пострадавших в результате инцидента нет.
Ранее сообщалось, что пять человек пострадали из-за неисправности канатной дороги на горнолыжном спуске в американском штате Пенсильвания.
Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей.