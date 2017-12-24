Украинский военный попросил статус беженца на погранпосту в Брянской области

Военнослужащий ВСУ на одном из пунктов пропуска в Брянской области попросил предоставить ему статус беженца. Об этом сообщили в пресс-службе пограничного управления ФСБ России по региону.

«Военнослужащий Украины обратился за получением статуса беженца в Российской Федерации. Свою просьбу он озвучил сотрудникам российской погранслужбы в одном из пунктов пропуска в Брянской области», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы ведомства.

Как уточняется, мужчина служил в ВСУ по контракту и самовольно оставил часть из-за неуставных отношений.

В Генштабе ВСУ эти данные опровергают.

Ранее сообщалось, что, по данным Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев, более 400 тыс. украинских граждан прибыли на территорию России с 2014 года.