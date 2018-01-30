Анджелина Джоли призвала членов СБ ООН посетить лагеря сирийских беженцев

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Голливудская актриса Анджелина Джоли призвала членов Совета Безопасности ООН отправиться в лагеря сирийских беженцев, а также найти решение, которое позволило бы прекратить вооружённый конфликт в Сирии.

Об этом сообщает Fox News.

Данное заявление она сделал после того, как сама побывала в лагере беженцев Заатари в Иордании в качестве посла доброй воли всемирной организации.

«Я хочу призвать членов Совета Безопасности приехать в регион, посетить лагеря беженцев и места их проживания в городах и, наконец, найти способ, как применить авторитет ООН и международного сообщества для урегулирования этого конфликта», — заявила Джоли.

По словам актрисы, поездка в лагерь была для неё эмоциональным испытанием, так как когда она увидела, что «образованные и способные люди» находятся в такой зависимости от других, то это оказало «разрушительное влияние на её душу».

Отмечается, что с собой в поездку она взяла двух своих дочерей Захару и Шило.

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