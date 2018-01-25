Российские военные доставили гуманитарную помощь в Дамаск и Алеппо

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Российские военные провели гуманитарные акции в сирийских провинциях Алеппо и Дамаск, сообщает ФАН.

Как заявили в департаменте информации Министерства обороны, российский Центр по примирению враждующих сторон доставил около 2,5 тонны продуктов питания в населённый пункт Умм эль-Амад в Алеппо.

Ещё 2,5 тонны гуманитарной помощи получили жители столицы Сирии.

За сутки медицинскую помощь оказали 173 жителям.

Ранее главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев рассказал НСН, почему Вашингтон готов согласиться на президентство Башара Асада в Сирии до 2021 года.

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