Российские военные доставили гуманитарную помощь в Дамаск и Алеппо
Как заявили в департаменте информации Министерства обороны, российский Центр по примирению враждующих сторон доставил около 2,5 тонны продуктов питания в населённый пункт Умм эль-Амад в Алеппо.
Ещё 2,5 тонны гуманитарной помощи получили жители столицы Сирии.
За сутки медицинскую помощь оказали 173 жителям.
Ранее главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев рассказал НСН, почему Вашингтон готов согласиться на президентство Башара Асада в Сирии до 2021 года.