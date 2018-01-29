Де Мистура оценит ход Конгресса сирийского нацдиалога в Сочи
«Де Мистура на месте может оценить, что происходит в Сочи, но наша надежда, как я сказал, — это вклад в женевский процесс», — цитирует дипломата РИА Новости.
Ранее стал известно, что в Сочи прибыла делегация ООН во главе со спецпосланником Генсека организации по Сирии Стаффаном де Мистурой.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что Конгресс сирийского нацдиалога в Сочи является важным вкладом в процесс переговоров по ситуации в САР.
Эксперт Ассоциации военных политологов, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г.В. Плеханова Андрей Кошкин прокомментировал ФАН действия США в Сирии.