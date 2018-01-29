Де Мистура оценит ход Конгресса сирийского нацдиалога в Сочи

Короткая ссылка
Спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура оценит ход Конгресса сирийского нацдиалога в Сочи, заявил заместитель официального представителя Генерального секретаря ООН Фархан Хак.

«Де Мистура на месте может оценить, что происходит в Сочи, но наша надежда, как я сказал, — это вклад в женевский процесс», — цитирует дипломата РИА Новости.

Ранее стал известно, что в Сочи прибыла делегация ООН во главе со спецпосланником Генсека организации по Сирии Стаффаном де Мистурой.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что Конгресс сирийского нацдиалога в Сочи является важным вкладом в процесс переговоров по ситуации в САР.

Эксперт Ассоциации военных политологов, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г.В. Плеханова Андрей Кошкин прокомментировал ФАН действия США в Сирии.

Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей.
Ситуация в Сирии
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru