Спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура оценит ход Конгресса сирийского нацдиалога в Сочи, заявил заместитель официального представителя Генерального секретаря ООН Фархан Хак.

«Де Мистура на месте может оценить, что происходит в Сочи, но наша надежда, как я сказал, — это вклад в женевский процесс», — цитирует дипломата РИА Новости.

Ранее стал известно, что в Сочи прибыла делегация ООН во главе со спецпосланником Генсека организации по Сирии Стаффаном де Мистурой.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что Конгресс сирийского нацдиалога в Сочи является важным вкладом в процесс переговоров по ситуации в САР.

Эксперт Ассоциации военных политологов, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г.В. Плеханова Андрей Кошкин прокомментировал ФАН действия США в Сирии.