Госдеп обвинил Россию в несоблюдении резолюции СБ ООН по КНДР

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Госдепартамент США обвинил Россию в невыполнении требований резолюции СБ ООН о санкциях в отношении КНДР. Соответствующее заявление опубликовала официальный представитель американского внешнеполитического ведомства Хезер Науэрт.

«Мы предупреждали Россию о незаконной торговле Северной Кореи углём через российские порты. Россия заявила, что будет следовать всем резолюциям СБ ООН, однако она не в состоянии обеспечить их соблюдение и поощряет незаконное поведение КНДР. Времени для отговорок больше нет», — написала Науэрт в Twitter.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя сообщения западных СМИ о перевозках угля из КНДР через Россию, заявил, что российская сторона соблюдает международные правила.

В середине октября 2017 года президент России Владимир Путин подписал указ во исполнение резолюции СБ ООН о санкциях против Северной Кореи.

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