В Белом доме заявили, что Трамп не имеет отношения к отставке замглавы ФБР

Президент США Дональд Трамп не имеет отношения к отставке заместителя главы Федерального бюро расследований Эндрю Маккейба, заявили в Белом доме.

«Могу сказать, что президент не принимал участия в процессе принятия данного решения, мы бы направили вас к ФБР», — сказала официальный представитель Белого дома Сара Сандерс, выступление которой транслирует CBS.

.@PressSec says WH was not involved in decision of FBI Deputy Director Andrew McCabe stepping down, despite repeated criticism from Pres. Trump https://t.co/QIsCuJOai0pic.twitter.com/d8pPtIEVnf — CBS News (@CBSNews) 29 января 2018 г.

Ранее сообщалось, что заместитель главы ФБР Эндрю Маккейб покинул свой пост.