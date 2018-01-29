В Белом доме заявили, что Трамп не имеет отношения к отставке замглавы ФБР

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Президент США Дональд Трамп не имеет отношения к отставке заместителя главы Федерального бюро расследований Эндрю Маккейба, заявили в Белом доме.

«Могу сказать, что президент не принимал участия в процессе принятия данного решения, мы бы направили вас к ФБР», — сказала официальный представитель Белого дома Сара Сандерс, выступление которой транслирует CBS.

Ранее сообщалось, что заместитель главы ФБР Эндрю Маккейб покинул свой пост.

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