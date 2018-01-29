Главы восточногерманских земель выступили за отмену санкций против России

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Главы восточногерманских федеральных земель выступили за отмену санкций, которые были введены в отношении России.

Как пишет Handelsblatt, премьер-министр Саксонии-Анхальт Райнер Хазелофф после встречи лидеров восточных земель ФРГ подчеркнул, что санкции против России не имеют эффекта, в связи с чем необходим новый подход.

По его словам, влияние санкций на восточногерманские компании ощущается гораздо более остро, чем в случае с западногерманскими компаниями.

Отмечается, что премьер-министр земли Мекленбург — Передняя Померания Мануэла Швезиг также поддержала смягчение санкционной политики.

Ранее главы двух федеральных земель выступили за постепенную отмену санкций против России.

Как подчеркнул премьер федеральной земли Тюрингия Бодо Рамелов, санкции против России являются «мёртвой лошадью, на которой далеко не уедешь».

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