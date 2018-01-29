Комитет Европарламента одобрил запуск санкционной процедуры против Польши

Профильный комитет Европейского парламента одобрил запуск против Польши санкционной процедуры, которая может привести к лишению польской стороны права голоса в Совете ЕС.

В ходе заседания члены комитета по гражданским свободам, юстиции и внутренним делам большинством голосов поддержали резолюцию, передаёт РИА Новости.

Отмечается, что 33 евродепутата проголосовали за, девять выступили против. Теперь текст поступит на рассмотрение пленарной сессии Европарламента в феврале.

В резолюции ЕП «приветствует решение Еврокомиссии от 20 декабря 2017 года о запуске ст. 7 п. 1 Договора о ЕС», а также призывает предпринять «быстрые действия в соответствии с нормами», прописанными в статье.

20 декабря 2017 года Европейская комиссия запустила механизм применения санкций в отношении Польши.

Подробнее — в материале RT.