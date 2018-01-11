Польша может провести референдум о выходе из ЕС в случае прекращения финансирования
По словам Туска, для правящей партии выгода от членства Польши в ЕС сводится к получению средств, причём не имеют значения общий рынок, правовой режим и гарантированная безопасность, пишет The Telegraph.
Он отметил, что, пока польская сторона продолжает получать средства от Евросоюза, для Польши «игра стоит свеч».
«Поэтому я могу легко представить себе ситуацию, когда Польша окажется в числе стран, вкладывающих средства (в ЕС. — RT), и тогда польское правительство решит, что настало время спросить граждан, хотят ли они видеть свою страну в ЕС. А затем власти приложат все усилия, чтобы убедить поляков в том, что с членством в ЕС пора распрощаться», — добавил Туск.
Он подчеркнул, что в Брюсселе всё ещё надеются, что «Польша всё же останется в Европейском союзе».
20 декабря 2017 года Европейская комиссия запустила механизм применения санкций в отношении Польши.
Подробнее — в материале RT.