Польша может провести референдум о выходе из ЕС в случае прекращения финансирования

Польша может принять меры для выхода из ЕС, если страна перестанет получать финансирование от организации. Об этом заявил глава Евросовета Дональд Туск.

По словам Туска, для правящей партии выгода от членства Польши в ЕС сводится к получению средств, причём не имеют значения общий рынок, правовой режим и гарантированная безопасность, пишет The Telegraph.

Он отметил, что, пока польская сторона продолжает получать средства от Евросоюза, для Польши «игра стоит свеч».

«Поэтому я могу легко представить себе ситуацию, когда Польша окажется в числе стран, вкладывающих средства (в ЕС. — RT), и тогда польское правительство решит, что настало время спросить граждан, хотят ли они видеть свою страну в ЕС. А затем власти приложат все усилия, чтобы убедить поляков в том, что с членством в ЕС пора распрощаться», — добавил Туск.

Он подчеркнул, что в Брюсселе всё ещё надеются, что «Польша всё же останется в Европейском союзе».

20 декабря 2017 года Европейская комиссия запустила механизм применения санкций в отношении Польши.

Подробнее — в материале RT.