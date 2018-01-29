Состоялась жеребьёвка полуфиналов Евровидения-2018

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В Лиссабоне состоялась жеребьевка, по результатам которой страны-участницы были распределены по двум полуфиналам музыкального конкурса «Евровидение», который пройдёт в Португалии в мае 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба мероприятия.
Состоялась жеребьёвка полуфиналов Евровидения-2018
  • Reuters

В первом полуфинале, назначенном на 8 мая, выступят представители 19 стран, в том числе, Белоруссии, Азербайджана, Эстонии и Армении.

Оставшиеся 18 участников, включая Россию, от которой выступит Юлия Самойлова, и Украину выйдут на сцену 10 мая.

Ранее стало известно, что Самойлова выбрала песню для Евровидения.

Евровидение-2018 пройдёт в Лиссабоне с 8 по 12 мая.

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