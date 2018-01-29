Состоялась жеребьёвка полуфиналов Евровидения-2018

В Лиссабоне состоялась жеребьевка, по результатам которой страны-участницы были распределены по двум полуфиналам музыкального конкурса «Евровидение», который пройдёт в Португалии в мае 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба мероприятия.

Reuters

В первом полуфинале, назначенном на 8 мая, выступят представители 19 стран, в том числе, Белоруссии, Азербайджана, Эстонии и Армении. Оставшиеся 18 участников, включая Россию, от которой выступит Юлия Самойлова, и Украину выйдут на сцену 10 мая. Ранее стало известно, что Самойлова выбрала песню для Евровидения. Евровидение-2018 пройдёт в Лиссабоне с 8 по 12 мая.