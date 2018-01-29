Самойлова выбрала песню для Евровидения

Певица Юлия Самойлова выбрала песню для конкурса «Евровидение-2018», который пройдёт в Лиссабоне. Об этом она сообщила в Instagram.

«Вот и началась подготовка к Евровидению! Наконец-то! Встретились всей нашей командой с режиссёром-постановщиком Алексеем Голубевым, обсудили будущий номер. Песню уже выбрали, так что работаем», — написала Самойлова.

Название песни пока не разглашается.

Ранее сообщалось, что Самойлова начала подготовку к конкурсу «Евровидение-2018».

В марте 2017 года Служба безопасности Украины запретила Самойловой въезд на территорию страны на три года из-за её поездки в Крым, поэтому певица не смогла принять участие в Евровидении.