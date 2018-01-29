Самойлова выбрала песню для Евровидения
«Вот и началась подготовка к Евровидению! Наконец-то! Встретились всей нашей командой с режиссёром-постановщиком Алексеем Голубевым, обсудили будущий номер. Песню уже выбрали, так что работаем», — написала Самойлова.
Название песни пока не разглашается.
Ранее сообщалось, что Самойлова начала подготовку к конкурсу «Евровидение-2018».
В марте 2017 года Служба безопасности Украины запретила Самойловой въезд на территорию страны на три года из-за её поездки в Крым, поэтому певица не смогла принять участие в Евровидении.