Самойлова выбрала песню для Евровидения

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Певица Юлия Самойлова выбрала песню для конкурса «Евровидение-2018», который пройдёт в Лиссабоне. Об этом она сообщила в Instagram.

«Вот и началась подготовка к Евровидению! Наконец-то! Встретились всей нашей командой с режиссёром-постановщиком Алексеем Голубевым, обсудили будущий номер. Песню уже выбрали, так что работаем», — написала Самойлова.

Название песни пока не разглашается.

Ранее сообщалось, что Самойлова начала подготовку к конкурсу «Евровидение-2018».

В марте 2017 года Служба безопасности Украины запретила Самойловой въезд на территорию страны на три года из-за её поездки в Крым, поэтому певица не смогла принять участие в Евровидении.

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