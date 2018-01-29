Юлия Самойлова начала подготовку к Евровидению-2018

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Певица Юлия Самойлова начала подготовку к музыкальному конкурсу «Евровидение», который пройдёт в Португалии в мае 2018 года. Об этом сообщили в дирекции общественных связей Первого канала.
Юлия Самойлова начала подготовку к Евровидению-2018
  • Юлия Самойлова
  • РИА Новости

«Как Первый канал сообщал в марте прошлого года, когда Юлии Самойловой ещё не отказали в участии в конкурсе, она в любом случае станет участницей Евровидения — если не в 2017-м, то в 2018 году. Мы подтверждаем, что так и произойдёт», — приводит сообщение РИА Новости.

Евровидение-2018 пройдёт в Лиссабоне с 8 по 12 мая.

Ранее сообщалось, что Первый канал будет вести трансляцию Евровидения-2018.

В марте 2017 года Служба безопасности Украины запретила Самойловой въезд на территорию страны на три года из-за её поездки в Крым, поэтому певица не смогла принять участие в Евровидении. 

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