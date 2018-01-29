Эксперт прокомментировал итоги президентских выборов в Финляндии

Ведущий научный сотрудник Центра Северной Европы Института Европы РАН Валерий Журавель прокомментировал в беседе с НСН итоги президентских выборов в Финляндии, победу на которых одержал действующий глава государства Саули Ниинистё.

«Я думаю, что с его переизбранием отношения значительно улучшатся», — заявил эксперт.

Он отметил, что Ниинистё постепенно «изучает русский язык и подчёркивает, что тем самым проявляет уважение к государству, которое находится рядом с Финляндией».

Ранее сообщалось, что Ниинистё победил на выборах президента страны, набрав 62,7% после подсчёта 100% голосов.