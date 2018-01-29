Развернувшийся из-за неполадок самолёт приземлился в аэропорту Стамбула

Возвращавшийся в Стамбул самолёт, который ранее вылетел в Москву, благополучно приземлился в аэропорту вылета.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя авиакомпании. «Самолёт приземлился, никаких проблем нет», — сказали в авиакомпании. Ранее стало известно, что летевший из Стамбула в Москву самолёт авиакомпании Turkish Airlines возвращается в аэропорт из-за технических неполадок.