Развернувшийся из-за неполадок самолёт приземлился в аэропорту Стамбула

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Возвращавшийся в Стамбул самолёт, который ранее вылетел в Москву, благополучно приземлился в аэропорту вылета.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя авиакомпании.

«Самолёт приземлился, никаких проблем нет», — сказали в авиакомпании.

Ранее стало известно, что летевший из Стамбула в Москву самолёт авиакомпании Turkish Airlines возвращается в аэропорт из-за технических неполадок.

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