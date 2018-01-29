Развернувшийся из-за неполадок самолёт приземлился в аэропорту Стамбула
Возвращавшийся в Стамбул самолёт, который ранее вылетел в Москву, благополучно приземлился в аэропорту вылета.
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя авиакомпании.
«Самолёт приземлился, никаких проблем нет», — сказали в авиакомпании.
Ранее стало известно, что летевший из Стамбула в Москву самолёт авиакомпании Turkish Airlines возвращается в аэропорт из-за технических неполадок.
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