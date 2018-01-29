Вылетевший в Москву самолёт возвращается в аэропорт Стамбула из-за неполадок

Короткая ссылка
Вылетевший из Стамбула в Москву самолёт авиакомпании Turkish Airlines возвращается в аэропорт отправления из-за технических неполадок.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя авиакомпании.

«Рейс TK413 нашей авиакомпании, выполнявшийся в Москву, в настоящее время по техническим причинам возвращается в аэропорт Стамбула. Через полчаса он должен приземлиться в аэропорту Ататюрка», — сказали в авиакомпании.

При этом не уточняется, какие неполадки произошли. Угрозы для жизни и безопасности пассажиров нет.

В декабре 2017 года URA.RU передавало, что летевший в Екатеринбург самолёт экстренно вернулся в Пулково из-за неполадок.

Читайте виртуальные журналы RT на русском в Flipboard
Турция
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru