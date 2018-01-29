Вылетевший в Москву самолёт возвращается в аэропорт Стамбула из-за неполадок

Вылетевший из Стамбула в Москву самолёт авиакомпании Turkish Airlines возвращается в аэропорт отправления из-за технических неполадок.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя авиакомпании.

«Рейс TK413 нашей авиакомпании, выполнявшийся в Москву, в настоящее время по техническим причинам возвращается в аэропорт Стамбула. Через полчаса он должен приземлиться в аэропорту Ататюрка», — сказали в авиакомпании.

При этом не уточняется, какие неполадки произошли. Угрозы для жизни и безопасности пассажиров нет.

В декабре 2017 года URA.RU передавало, что летевший в Екатеринбург самолёт экстренно вернулся в Пулково из-за неполадок.