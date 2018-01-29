Трамп рассказал о своей популярности в Великобритании

Президент США Дональд Трамп считает, что он очень популярен в Великобритании. Об этом сообщает The Guardian.

«Я думаю, я очень популярен в вашей стране», — сказал Трамп в беседе с британским ведущим Пирсом Морганом.

По словам американского лидера, он получает очень много писем от поклонников из Великобритании.

«Им нравится, что я говорю по поводу разных вещей. Мы получаем огромную поддержку от народа Соединённого Королевства», — отметил глава Белого дома.

Ранее Трамп заявил, что Соединённые Штаты станут «великим торговым партнёром» Великобритании после того, как страна выйдет из состава Евросоюза.