В США самолёт совершил экстренную посадку на автомагистраль

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Самолёт Beech G33 совершил экстренную посадку на автомобильную дорогу недалеко от Лос-Анджелеса.

Об этом сообщает телеканал NBC Los Angeles.

Инцидент произошёл вечером 28 января в районе города Коста-Меса. 

Уточняется, что в результате происшествия никто не пострадал.

14 января в турецком Трабзоне прибывший из Анкары пассажирский самолёт выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы и застрял в грязи на краю обрыва. 

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