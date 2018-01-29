В США самолёт совершил экстренную посадку на автомагистраль

Самолёт Beech G33 совершил экстренную посадку на автомобильную дорогу недалеко от Лос-Анджелеса.

Об этом сообщает телеканал NBC Los Angeles.

Инцидент произошёл вечером 28 января в районе города Коста-Меса.

Уточняется, что в результате происшествия никто не пострадал.

14 января в турецком Трабзоне прибывший из Анкары пассажирский самолёт выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы и застрял в грязи на краю обрыва.