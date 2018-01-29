В США самолёт совершил экстренную посадку на автомагистраль
Самолёт Beech G33 совершил экстренную посадку на автомобильную дорогу недалеко от Лос-Анджелеса.
Об этом сообщает телеканал NBC Los Angeles.
Инцидент произошёл вечером 28 января в районе города Коста-Меса.
Уточняется, что в результате происшествия никто не пострадал.
14 января в турецком Трабзоне прибывший из Анкары пассажирский самолёт выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы и застрял в грязи на краю обрыва.
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