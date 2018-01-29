Во Франции в 2017 году полицейские обезвредили более 300 перевозивших мигрантов структур

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Во Франции сотрудниками правоохранительных органов было обезврежено рекордное количество структур, занимавшихся незаконной перевозкой мигрантов. Об этом сообщает Le Figaro со ссылкой на данные МВД страны.

Отмечается, что за прошедший год французские полицейские прервали работу 303 нелегальных структур, занимавшихся перевозкой мигрантов.

«Речь идёт о лучшем результате в этой сфере с 2011 года... Таким образом, это рекорд в истории Центрального управления пограничной полиции (DCPAF)», — говорится в тексте сообщения.

В ноябре сообщалось, что во французском Кале автомобиль с девятью мигрантами совершил наезд на жандармов, которые в ответ открыли по ним огонь.

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