Во Франции в 2017 году полицейские обезвредили более 300 перевозивших мигрантов структур
Отмечается, что за прошедший год французские полицейские прервали работу 303 нелегальных структур, занимавшихся перевозкой мигрантов.
«Речь идёт о лучшем результате в этой сфере с 2011 года... Таким образом, это рекорд в истории Центрального управления пограничной полиции (DCPAF)», — говорится в тексте сообщения.
В ноябре сообщалось, что во французском Кале автомобиль с девятью мигрантами совершил наезд на жандармов, которые в ответ открыли по ним огонь.