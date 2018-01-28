Ниинистё заявил, что не видит причин изменять политику в отношении России
Президент Финляндии Саули Ниинистё заявил, что не видит причин к изменению политики в отношении России.
«Я не вижу причин к изменению политики в отношении России. У нас разные точки зрения на Украину, Крым. Но главным является развитие хороших добрососедских отношений», — цитирует политика РИА Новости.
Ранее стало известно, что Саули Ниинистё победил на выборах президента Финляндии.
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