Ниинистё заявил, что не видит причин изменять политику в отношении России

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Президент Финляндии Саули Ниинистё заявил, что не видит причин к изменению политики в отношении России.

«Я не вижу причин к изменению политики в отношении России. У нас разные точки зрения на Украину, Крым. Но главным является развитие хороших добрососедских отношений», — цитирует политика РИА Новости.

Ранее стало известно, что Саули Ниинистё победил на выборах президента Финляндии.

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