СМИ: При столкновениях в йеменском Адене погибли не менее 20 человек

Не менее 20 человек погибли во время вооружённого конфликта между отрядами переходного совета Южного Йемена и подразделениями президентской гвардии.

Как сообщает Al Mayadeen, десятки людей получили ранения. Отмечается, что конфликт начался с проведения демонстрации с требованием отставки правительства. Премьер-министр Ахмед бен Дагрей назвал последние события попыткой переворота и призвал к прекращению огня. Ранее министр иностранных дел Йемена Абдель Малик аль-Махляфи заявил, что в отношениях между Россией и Йеменом наблюдаются серьёзные качественные изменения в плане политического взаимодействия.