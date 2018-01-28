СМИ: При столкновениях в йеменском Адене погибли не менее 20 человек
Как сообщает Al Mayadeen, десятки людей получили ранения.
Отмечается, что конфликт начался с проведения демонстрации с требованием отставки правительства.
Премьер-министр Ахмед бен Дагрей назвал последние события попыткой переворота и призвал к прекращению огня.
Ранее министр иностранных дел Йемена Абдель Малик аль-Махляфи заявил, что в отношениях между Россией и Йеменом наблюдаются серьёзные качественные изменения в плане политического взаимодействия.