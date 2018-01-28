Польские альпинисты спасли француженку при восхождении на «гору-убийцу»

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Польская спасательная группа обнаружила французскую альпинистку Элизабет Револь, которая столкнулась с трудностями при восхождении на «гору-убийцу» Нанга-Парбат в пакистанских Гималаях. Её коллегу, польского альпиниста Томека Марцинкевича, спасательной группе найти не удалось, пишет Rzeczpospolita.

Марцинкевич и Револь вдвоём совершали восхождение на Нанга-Парбат, однако застряли на высоте 7200 метров из-за ухудшения погодных условий и плохого самочувствия поляка. В итоге Револь начала самостоятельный спуск. 

На помощь ей пришли польские альпинисты, поймавшие сигнал о помощи во время восхождения на горную вершину К2, которая находится в 200 км от Нанга-Парбат. Револь удалось обнаружить на высоте 6700 метров и обеспечить её спуск в лагерь. Девушка получила обморожения, однако её жизни ничего не угрожает. Спасти Марцинкевича не представляется возможным. 

В спасательную группу вошли Адам Белецкий, Ярослав Ботор Пётр, Томала и российско-казахстанский альпинист Денис Урубко, у которого также есть польское гражданство.

Нанга-Парбат 8125 м в высоту, гора является девятой по высоте в мире, однако и одной из самых опасных для альпинистов. K2 — вторая по высоте гора мира, её высота 8614 м, она также считается одной из опаснейших.

В июне 2017 года при восхождении на Нанга-Парбат пропали двое альпинистов из Испании и Аргентины. 

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