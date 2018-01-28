Ассанж объявил награду за помощь в расследовании взрыва в Эквадоре

Главный редактор WikiLeaks Джулиан Ассанж объявил награду за информацию о причастных к взрыву у полицейского участка в Эквадоре.

«Внимание! Предлагаю вознаграждение в размере $37,5 тыс. за достоверную информацию, которая поможет идентифицировать ответственных за атаку при помощи заложенной в машине бомбы», — написал Ассанж в Twitter.

¡Atención! He recaudado una recompensa de $37500 por información fiable que resulte en identificar a las personas responsables del atentado coche bomba. #ecuador



Envía información a través del sistema encriptado de @WikiLeakshttps://t.co/igpJcL1LQKhttps://t.co/WOAlGnN22bpic.twitter.com/ttfx94TlBj — Julian Assange ⌛ (@JulianAssange) 28 января 2018 г.

Ранее сообщалось, что в Эквадоре в провинции Эсмеральдас у границы с Колумбией произошёл взрыв рядом с полицейским участком. В результате взрыва пострадали почти 30 полицейских. Президент Эквадора Ленин Морено в своём Twitter заявил, что в связи с произошедшим в регионе введён режим чрезвычайного положения.