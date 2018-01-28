Ассанж объявил награду за помощь в расследовании взрыва в Эквадоре

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Главный редактор WikiLeaks Джулиан Ассанж объявил награду за информацию о причастных к взрыву у полицейского участка в Эквадоре.

«Внимание! Предлагаю вознаграждение в размере $37,5 тыс. за достоверную информацию, которая поможет идентифицировать ответственных за атаку при помощи заложенной в машине бомбы», — написал Ассанж в Twitter.

Ранее сообщалось, что в Эквадоре в провинции Эсмеральдас у границы с Колумбией произошёл взрыв рядом с полицейским участком. В результате взрыва пострадали почти 30 полицейских. Президент Эквадора Ленин Морено в своём Twitter заявил, что в связи с произошедшим в регионе введён режим чрезвычайного положения.

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