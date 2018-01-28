Политолог прокомментировал введение новых санкций США

Американист, кандидат политических наук Арег Галстян прокомментировал новые антироссийские санкции, введённые Минфином США.

«Новые ограничения со стороны США подтверждают, что вся американская санкционная политика — это надолго, и дальше ситуация будет только ухудшаться. Сегодняшний список глубоко продуман и «бьёт» по стратегическим секторам России», — приводит kp.ru слова Галстяна.

Он отметил, что усиливать санкции готовы и республиканцы и демократы.

«Отношения Москвы и Вашингтона, скорее всего, будут ухудшаться, если не случится что-то непредвиденное», — добавил он.

26 января Минфин США расширил санкции в отношении России в связи с ситуацией на Украине.