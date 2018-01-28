Власти Аляски намерены развивать сотрудничество с Дальним Востоком

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Генеральный консул США во Владивостоке Майкл Кийс после встречи с властями Аляски рассказал, что регион намерен развивать отношения с российским Дальним Востоком.

Об этом генконсул сообщил в своём письме губернатору Чукотского автономного округа Роману Копину, передаёт пресс-служба правительства Чукотки.

«Он отметил, что в конце декабря — начале января встречался с губернатором Аляски, мэрами ряда городов, а также представителями побратимских организаций и бизнес-сообществ», — говорится в сообщении.

Подчёркивается, что главной целью встреч «стало обсуждение потенциальных возможностей для сотрудничества и придания нового импульса отношениям между российским Дальним Востоком и американским штатом Аляска».

Речь идёт о сотрудничестве в сферах дипломатии, культуры, науки, образования, спорта, бизнеса, коренных народностей.

«Как отметил Майкл Кийс, многие участники встречи выразили надежду на возобновление развития российско-американских отношений во многих сферах жизнедеятельности. При этом генконсул подчеркнул важность контактов между народами и добавил, что по ряду направлений сотрудничество активно продолжается», — заявили в пресс-службе.

Ранее российский посол в США Анатолий Антонов отметил, что красноярская воздушная трасса Аляска — Сибирь стала «ярчайшим примером» сотрудничества между двумя странами в борьбе с «общим врагом».

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