Число погибших при нападении на военный лагерь в Мали возросло до 14

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Число погибших в результате нападения на лагерь военнослужащих в Мали возросло до 14, сообщили власти страны.

Об этом пишет Associated Press.

«Власти Мали сообщили, что по меньшей мере 14 солдат погибли в результате крупной атаки на военный лагерь в регионе Тимбукту», — говорится в сообщении.

Отмечается, что инцидент произошёл в деревне Сумпи, в результате произошедшего ранения получили не менее 22 человек.

Ранее сообщалось о десяти погибших военных при нападении на военный лагерь в Мали.

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