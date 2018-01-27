Число погибших при нападении на военный лагерь в Мали возросло до 14

Число погибших в результате нападения на лагерь военнослужащих в Мали возросло до 14, сообщили власти страны.

Об этом пишет Associated Press.

«Власти Мали сообщили, что по меньшей мере 14 солдат погибли в результате крупной атаки на военный лагерь в регионе Тимбукту», — говорится в сообщении.

BREAKING: Mali authorities say at least 14 soldiers dead in major attack on army camp in Timbuktu region. — AP Africa (@AP_Africa) 27 января 2018 г.

Отмечается, что инцидент произошёл в деревне Сумпи, в результате произошедшего ранения получили не менее 22 человек.

Ранее сообщалось о десяти погибших военных при нападении на военный лагерь в Мали.