Десять солдат погибли в результате нападения в Мали
Власти Мали сообщают, что десять военнослужащих погибли в результате нападения на лагерь военных.
Об этом сообщает AFP.
«По меньшей мере десять малийских солдат погибли в результате нападения на военный лагерь», — пишет агентство.
#BREAKING At least 10 Malian soldiers killed in attack on camp: officials— AFP news agency (@AFP) 27 января 2018 г.
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