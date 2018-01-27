Десять солдат погибли в результате нападения в Мали

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Власти Мали сообщают, что десять военнослужащих погибли в результате нападения на лагерь военных.

Об этом сообщает AFP.

«По меньшей мере десять малийских солдат погибли в результате нападения на военный лагерь», — пишет агентство.

Ранее сообщалось, что 24 человека погибли в результате взрыва мины в Мали.

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