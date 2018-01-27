Новак: Минэнерго считает санкции США против двух чиновников министерства незаконными
«Мы считаем это абсолютно незаконным, никаких аргументов нам не было представлено. Будем ждать каких-то разъяснений по этому поводу. Люди работают, выполняют свои функции, государственные функции, продолжают трудиться, и такие запреты создают только дополнительное напряжение», — приводит РИА Новости слова Новака.
Он отметил, что расширение санкционного списка США требует изучения.
«Нашим компаниям предстоит это оценить, но работают они в этих условиях с 2014 года, и мы видим, что санкции не влияют на деятельность наших компаний, а только создают дополнительные проблемы для развития взаимоотношений между нашими двумя странами и компаниями», — сказал Новак.
Ранее замминистра энергетики России Андрей Черезов и директор департамента оперативного контроля и управления в электроэнергетике Минэнерго Евгений Грабчак были внесены в санкционный список.
26 января Минфин США расширил санкции в отношении России в связи с ситуацией на Украине.