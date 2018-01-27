Новак: Минэнерго считает санкции США против двух чиновников министерства незаконными

Министр энергетики России Александр Новак заявил, что Минэнерго России считает введение санкций США против двух чиновников министерства незаконным.

«Мы считаем это абсолютно незаконным, никаких аргументов нам не было представлено. Будем ждать каких-то разъяснений по этому поводу. Люди работают, выполняют свои функции, государственные функции, продолжают трудиться, и такие запреты создают только дополнительное напряжение», — приводит РИА Новости слова Новака.

Он отметил, что расширение санкционного списка США требует изучения.

«Нашим компаниям предстоит это оценить, но работают они в этих условиях с 2014 года, и мы видим, что санкции не влияют на деятельность наших компаний, а только создают дополнительные проблемы для развития взаимоотношений между нашими двумя странами и компаниями», — сказал Новак.

Ранее замминистра энергетики России Андрей Черезов и директор департамента оперативного контроля и управления в электроэнергетике Минэнерго Евгений Грабчак были внесены в санкционный список.

26 января Минфин США расширил санкции в отношении России в связи с ситуацией на Украине.