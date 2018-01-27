ФБР представило данные по расследованию смерти Лесина

Федеральное бюро расследований (ФБР) США опубликовало материалы расследования смерти экс-министра печати России Михаила Лесина, который умер в ноябре 2015 года в Вашингтоне.

Документ был размещён на сайте ведомства.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на текст отчёта, материалы подтверждают факт смерти бывшего министра от несчастного случая.

Отмечается, что доклад содержит внутреннюю переписку бюро, заключения судмедэкспертов, а также пресс-релизы, в том числе заявление бюро от 28 октября 2016 года о закрытии расследования и установлении причины смерти экс-министра в результате несчастного случая.

Лесин скончался на 58-м году жизни в ноябре 2015 года в Вашингтоне. Его тело было найдено в отеле The Dupont Circle. В октябре 2016 года американская полиция закрыла дело о смерти экс-министра.