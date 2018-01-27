Эксперт назвал нелогичным план Великобритании поставить радар для защиты от России

Директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберёзкин в беседе с RT объяснил, для чего Минобороны Великобритании собирается запустить радиолокатор на случай «российской агрессии».

«То что сейчас делает Великобритания, практически не укладывается в нормальную политическую логику. Объяснить это можно только одним — США потребовали от своих союзников напряжения, а англичане быстрее всех откликнулись. Их военный бюджет относительно ВВП наиболее крупный среди других стран-членов НАТО. Он уже превысил 3%, в то время как немецкий, возможно, достигнет 2% только через 2—3 года», — сказал он.

Подберёзкин также добавил, что системы раннего оповещения и предупреждения развиваются во всех странах мира, но не везде пытаются вмешивать в это политику.

«Модернизация радаров идёт у всех, включая Россию. Мы в этом году завершим создание единого радиолокационного поля. Но зачем делать из этого какую-то политическую проблему, связывая с российской угрозой, которая в принципе не существует», — подчеркнул эксперт.

Ранее стало известно, что Великобритания собирается запустить радиолокатор на острове Анст, который будет отслеживать пространство в районе Норвежского моря и, в частности, по словам британских военных, реагировать на «российскую агрессию».