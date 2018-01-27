В Госдуме отреагировали на план Великобритании построить радар для защиты от «российской агрессии»
«Возможно, это обязательство по блоку НАТО. А может быть, какая-то попытка показать, что Великобритания, несмотря на брексит, является тоже не последней страной в борьбе с так называемой российской угрозой. Пусть строят, если есть деньги у людей», — сказал Шерин.
Ранее стало известно, что Великобритания собирается запустить радиолокатор на острове Анст, который будет отслеживать пространство в районе Норвежского моря и, в частности, по словам британских военных, реагировать на «российскую агрессию».