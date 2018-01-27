Автомобиль задавил троих подростков при столкновении с остановкой в Лондоне

Легковой автомобиль врезался в остановку на западе Лондона, погибли трое подростков, которые находились на ней.

Об этом сообщает Sky News.

Инцидент произошёл в районе Хайес. Отмечается, что чёрный Audi врезался в остановку ночью 27 января, за рулём был 28-летний водитель. Он был доставлен в больницу. Также полиция сообщила о его аресте. Все подростки погибли на месте при столкновении.

Ранее сообщалось, что полиция проводит проверку после наезда автомобиля на остановку в Москве.