Автомобиль задавил троих подростков при столкновении с остановкой в Лондоне
Легковой автомобиль врезался в остановку на западе Лондона, погибли трое подростков, которые находились на ней.
Об этом сообщает Sky News.
Инцидент произошёл в районе Хайес. Отмечается, что чёрный Audi врезался в остановку ночью 27 января, за рулём был 28-летний водитель. Он был доставлен в больницу. Также полиция сообщила о его аресте. Все подростки погибли на месте при столкновении.
Ранее сообщалось, что полиция проводит проверку после наезда автомобиля на остановку в Москве.
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