Полиция Канады задержала мужчину за угрозы в адрес премьер-министра

Полиция задержала мужчину, который угрожал в Twitter премьер-министру страны Джастину Трюдо и главе провинции Альберта Рейчел Нотли, передаёт телеканал CBC.

Отмечается, что 19 января Орион Ратли был задержан, ему предъявили обвинения по двум случаям распространения угроз. После его отпустили на свободу, 8 февраля он должен явиться на судебное заседание.

Также мужчине запрещено как-либо контактировать с Трюдо и Нотли, а также пользоваться социальными сетями. Кроме того, Ратли заблокировали аккаунт в Twitter.

Ранее в Twitter объяснили отказ блокировать аккаунты мировых лидеров.