В Перу при столкновении двух судов погибли не менее трёх человек

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Столкновении двух судов произошло в Перу, погибли по меньшей мере три человека. Об этом сообщили Военно-морские силы страны.

«Пока удалось достать тела трех человек и три удостоверения личности», — говорится в сообщении.

Отмечается, что столкновение произошло между судном под либерийским флагом и рыбацкой шхуной, которая затонула.

Ранее в Барселоне паром врезался в круизное судно.

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