В Перу при столкновении двух судов погибли не менее трёх человек
Столкновении двух судов произошло в Перу, погибли по меньшей мере три человека. Об этом сообщили Военно-морские силы страны.
«Пока удалось достать тела трех человек и три удостоверения личности», — говорится в сообщении.
#Piura Hasta el momento se han podido recuperar 3 cuerpos y 3 DNI (Carlos Sandoval Suclupe,Juan Sandoval Suclupe y Walter Sandoval Acosta) pic.twitter.com/nrDsxGFulN— Marina de Guerra (@naval_peru) 26 января 2018 г.
Отмечается, что столкновение произошло между судном под либерийским флагом и рыбацкой шхуной, которая затонула.
Ранее в Барселоне паром врезался в круизное судно.
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