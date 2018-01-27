Глава РФПИ: речь Трампа в Давосе говорит о желании ослабить изоляционистский подход
«Трамп сфокусировался в речи на экономике и инвестициях, подчёркивая важность последних для развития страны. Это рациональный выбор для обеспечения стабильности и роста», — цитирует Дмитриева РИА Новости.
По его словам, частично речь Трампа была адресована внутренней аудитории США.
«Но даже в ней было заметно стремление ослабить изоляционистский подход», — подчеркнул глава РФПИ.
Ранее Трамп заявил о поддержке США свободной торговли.
RT вёл трансляцию выступления Трампа.