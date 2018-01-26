Трамп: сейчас лучшее время для инвестиций в США

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Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе, заявил, что сейчас лучшее время для инвестиций в США.
Трамп: сейчас лучшее время для инвестиций в США
  • Reuters
  • © Denis Balibouse

«Я здесь сегодня, чтобы представить интересы американского народа. Я подтверждаю намерение США поддерживать дружбу и партнёрство со странами мира», — начал Трамп своё выступление.

Он отметил, что в прошлом году власти США помогли «каждому американцу найти свой путь к американской мечте».

«Это мечта о безопасном мире, надёжной работе и уверенном будущем для своих детей», — сказал он.

По его словам, «после многих лет стагнации США снова испытывают сильный экономический рост». Он добавил, что малый бизнес настроен оптимистично.

«Не было лучших времен, чтобы нанимать, строить, инвестировать и расти в США, Америка открыта для бизнеса, и мы снова конкурентоспособны», — подчеркнул Трамп.

Ранее Трамп заявил, что доллар будет укрепляться в связи с позитивной ситуацией в экономике США.

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