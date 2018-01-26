В Совфеде назвали политикой сдерживания расширение американских санкций против России

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Марина Тищенко, Марианна Чурсина
Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в разговоре с RT прокомментировал расширение американских санкций против России.

«Это элементарно политика сдерживания России. Американцы пытаются любой ценой задержать наш экономический рост, наше развитие, используя методы, которые вообще недопустимы в современном мире и в корне расходятся с нормами ВТО. Я думаю, Россия от этого не умрёт и продолжит движение только вперёд», — заявил он.

Ранее сообщалось, что под новые санкции США подпал заместитель министра энергетики России Андрей Черезов, директор департамента Минэнерго Евгений Грабчак и глава «Технопромэкспорта» Сергей Топор-Гилка.

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