В Госдуме прокомментировали расширение США санкций против России

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков в беседе с RT прокомментировал новые санкции США, под которые в том числе попал заместитель министра энергетики России Андрей Черезов, директор департамента Минэнерго Евгений Грабчак и глава «Технопромэкспорта» Сергей Топор-Гилка.

«Ничего нового в действиях США нет. Они последовательно проводят политику санкций как экономических, так и в отношении отдельных персон. Впереди, как известно, публикация доклада конгресса о целом ряде персон, которые, по мнению американской стороны, влияют на российскую политику. Всё это выстроенная система давления на российские власти с тем, чтобы повлиять на российскую политику, чтобы национально ориентированный курс был свёрнут», — сказал он.

Новиков также добавил, что России следует продолжить укреплять свою экономику, чтобы противостоять санкциям.

«Чтобы обезопасить страну от негативных сценариев, относящихся к внутреннему вмешательству извне, нужно решать задачи, связанные с укреплением экономического потенциала страны, развитием промышленности, сельского хозяйства, финансовой системы. Только в этих условиях мы можем рассчитывать на то, что Россия сможет противостоять санкционному и любому другому давлению», — заключил депутат.

Ранее на сайте Министерства финансов США появилась информация о новых санкциях против России.