В Госдуме прокомментировали расширение США санкций против России

Короткая ссылка
Марианна Чурсина
Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков в беседе с RT прокомментировал новые санкции США, под которые в том числе попал заместитель министра энергетики России Андрей Черезов, директор департамента Минэнерго Евгений Грабчак и глава «Технопромэкспорта» Сергей Топор-Гилка.

«Ничего нового в действиях США нет. Они последовательно проводят политику санкций как экономических, так и в отношении отдельных персон. Впереди, как известно, публикация доклада конгресса о целом ряде персон, которые, по мнению американской стороны, влияют на российскую политику. Всё это выстроенная система давления на российские власти с тем, чтобы повлиять на российскую политику, чтобы национально ориентированный курс был свёрнут», — сказал он.

Новиков также добавил, что России следует продолжить укреплять свою экономику, чтобы противостоять санкциям.

«Чтобы обезопасить страну от негативных сценариев, относящихся к внутреннему вмешательству извне, нужно решать задачи, связанные с укреплением экономического потенциала страны, развитием промышленности, сельского хозяйства, финансовой системы. Только в этих условиях мы можем рассчитывать на то, что Россия сможет противостоять санкционному и любому другому давлению», — заключил депутат.

Ранее на сайте Министерства финансов США появилась информация о новых санкциях против России.

Читайте виртуальные журналы RT на русском в Flipboard
США Санкции
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru