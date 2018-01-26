Испания объявила посла Венесуэлы персоной нон грата

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Правительство Испании объявило посла Венесуэлы в Мадриде Марио Исеа персоной нон грата в качестве ответа на аналогичный шаг Каракаса. 

Об этом сообщает El Mundo со ссылкой на заявление министра образования, культуры и спорта Испании Иньиго Мендеса де Виго по итогам заседания кабмина.

Как пояснил министр, Исеа будет выслан из страны.

Мендес де Виго подчеркнул, что Испания хочет сохранять с Венесуэлой уважительные и дружеские отношения, однако это затрудняют решения венесуэльского лидера Николаса Мадуро.

Ранее стало известно, что Венесуэла объявила посла Испании в Каракасе персоной нон грата из-за вмешательства испанских властей во внутренние дела латиноамериканской республики. В Мадриде пообещали дать симметричный ответ.

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