Испания объявила посла Венесуэлы персоной нон грата

Правительство Испании объявило посла Венесуэлы в Мадриде Марио Исеа персоной нон грата в качестве ответа на аналогичный шаг Каракаса.

Об этом сообщает El Mundo со ссылкой на заявление министра образования, культуры и спорта Испании Иньиго Мендеса де Виго по итогам заседания кабмина.

Как пояснил министр, Исеа будет выслан из страны.

Мендес де Виго подчеркнул, что Испания хочет сохранять с Венесуэлой уважительные и дружеские отношения, однако это затрудняют решения венесуэльского лидера Николаса Мадуро.

Ранее стало известно, что Венесуэла объявила посла Испании в Каракасе персоной нон грата из-за вмешательства испанских властей во внутренние дела латиноамериканской республики. В Мадриде пообещали дать симметричный ответ.